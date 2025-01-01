В сентябре скорая помощь в Перми выезжала на случаи переохлаждения и обморожения семь раз В целом выполнен 34 261 вызов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермской станции скорой медицинской помощи, за первый месяц осени врачи выполнили 34 261 вызов, из которых в экстренной форме, когда есть угроза жизни, — 3513.

На госпитализацию было доставлено 12,3 тыс. пациентов. Наибольшее количество вызовов было связано с гипертонической болезнью — 4709. При этом среднее время ожидания скорой при угрозе жизни составило 14,26 минуты. Ещё семь раз скорая выезжала на случаи переохлаждения и обморожения.

С острым нарушением мозгового кровообращения обратились 908 пациентов, с болезнями сердца —1753, из которых с острым инфарктом миокарда — 94.

При воздействии алкоголя скорую помощь вызывали 1386 раз, при дорожно-транспортных происшествиях — 224 раза, при ДТП зафиксировано 224 пострадавших и 9 погибших.

Напомним, Пермская станция скорой медицинской помощи выезжает на вызовы в Пермском, Добрянском, Ильинском и Краснокамском округах.

