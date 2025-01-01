В сентябре в Перми ликвидировали свыше 1,5 тысячи незаконных граффити За несвоевременное устранение физическим и юридическим лицам грозят штрафы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре в столице Прикамья городская административно-техническая инспекция выявила 1639 незаконных графических рисунков, 1512 из которых уже ликвидировано.

Наибольшее количество изображений было обнаружено в Свердловском районе Перми — 373, устранены 338. В Мотовилихинском районе выявлено и ликвидировано 308 незаконных граффити, в Ленинском — 228.

В Кировском районе города убрано 183 из 212 незаконных рисунков, в Индустриальном — 149 из 184, в Орджоникидзевском — 167 из 169, в Дзержинском — 139 из 164.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в основном незаконные графические изображения специалисты инспекции выявляют на фасадах зданий, трансформаторных будках, сетевых опорах, заборах и гаражах.

С начала года в городе обнаружено свыше 13,6 тыс. неправомерно размещённых граффити, ликвидировано более 12 тыс. из них.

В администрации Перми напоминают, что за нанесение надписей и рисунков в неположенных местах предусмотрен штраф: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс., для организаций — до 100 тыс. руб. За несвоевременное удаление также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан — до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для организаций — до 50 тыс. руб.

