В Перми на пожаре спасли женщину Самостоятельно эвакуировались 300 жильцов Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

На ул. Красновишерская в Перми произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило 2 октября в 20:47.

На место происшествия выехали 33 человека и 8 единиц техники. По прибытии первого подразделения открытое горение происходило на 12-м этаже, в подъезде на вышележащих этажах было плотное задымление.

По данным ведомства, самостоятельно эвакуировались на улицу 300 жильцов, в числе которых — 40 детей. При помощи спасустройства огнеборцы спасли женщину. До приезда бригады скорой медицинской помощи, первую медицинскую помощь ей оказал врач 8 специализированной пожарно-спасательной части.

Приблизительная площадь пожара составила 5 кв. м.В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.