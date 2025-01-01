Из плена освобождены двое военнослужащих из Прикамья Вернулись жители Куединского округа и Краснокамска Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

В рамках очередного обмена в Россию из плена вернулись 185 военнослужащих и 20 гражданских лиц. В их числе — двое бойцов из Краснокамска и Куединского округа. Об этом в своих соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Омбудсмен рассказал, что один из военнослужащих был мобилизован в сентябре 2022 года, в плен попал в декабре 2023-го. За поддержкой к Игорю Сапко обратилась его жена.

«А по второму парню обращалась мама. Она написала, что её сын в январе этого года заключил контракт, а уже с февраля связь с ним была утрачена… Она очень переживает и ждёт весточки. По сложившейся доброй традиции, лично позвонил родственникам. Эмоции невозможно выразить словами — это всегда смешанные чувства радости и слёз!» — написал Игорь Сапко.

Сейчас все освобождённые находятся на территории Республики Беларусь, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Москву.

