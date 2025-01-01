Региональные выплаты в Прикамье получили 74 студента-медика и ординатора В целом поддержку получат 200 человек Поделиться Твитнуть

Региональные выплаты в размере 100 тыс. руб. в Пермском крае получили 74 работающих студента-медика и ординатора. До конца года их количество увеличится до 200 чел., сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выплаты получат студенты и ординаторы, совмещающие учёбу и работу, в 16 медицинских организациях Пермского края, где существует потребность в кадрах. Для этого студент должен иметь не менее одного года стажа работы в государственном медучреждении и отработать на должности медицинского сотрудника не менее, чем на 0,5 ставки.

Данная поддержка будет оказываться ежегодно, бюджет рассчитан на 200 чел. Средства для единовременных выплат работающим студентам-медикам и ординаторам заложены в бюджет региона на 2026-2030 годы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.