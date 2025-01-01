На подготовку машины к зиме пермские автомобилисты тратят в среднем около 16 тысяч рублей Большинство водителей закупают зимнюю омывайку, шины и антифриз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Авто» опросили пермских автовладельцев, чтобы выяснить, как они готовят своих «железных коней» к зиме. Результаты показали, что большинство респондентов начинают эту подготовку в октябре, планируя потратить в среднем около 16 тыс. руб. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

Более половины (52%) пермяков, владеющих автомобилями, начинают подготовку к зиме в октябре. Сентябрь является началом этого процесса для 17% опрошенных, а 16% приступают к этому ещё раньше. В ноябре к подготовительным работам приступают 13%, а в декабре практически никто этим не занимается, считая что уже поздно.

Водители меняют летние шины на зимние (такой ответ дали 61% опрошенных), а также моторное масло (41%). В пятерку лидеров по популярности необходимых процедур входят проверка аккумулятора, уровня тормозной жидкости и балансировка колес. Интересно, что женщины чаще занимаются балансировкой колес (32% против 26%), а мужчины чаще проверяют заряд аккумулятора (32% против 20%).

В среднем подготовка автомобиля к зиме обходится жителям Перми в 16 тыс. руб., однако большая часть (35%) автовладельцев стараются уложиться в сумму до 5 тыс. руб., ограничиваясь только самыми необходимыми тратами. 26% готовы потратить 5-10 тыс. руб., а 21% — 10-25 тыс. руб. Более крупные суммы готовы выделить 19% опрошенных, в основном это молодые водители 18-24 лет (35%).

Наиболее популярной покупкой является зимняя омывающая жидкость (68%). 42% планируют приобрести зимние шины. В список востребованных товаров также входят антифриз (35%), щётка для очистки снега (33%), скребок для льда (33%) и лопата для уборки снега (30%).

Автотовары чаще всего приобретают в специализированных магазинах (47%), но онлайн-покупки постепенно набирают популярность. 29% заказывают автотовары на онлайн-площадках и платформах объявлений, особенно среди молодежи 25-34 лет (33%).

Почти половина (43%) проводит подготовку в сертифицированных автосервисах, а 19% обращаются в официальные дилерские центры. 34% пользуются услугами специалистов только для сложных операций, а некоторые действия выполняют самостоятельно, например замену щеток стеклоочистителя. Всего 2% выполняют все процедуры самостоятельно, включая замену колес.

