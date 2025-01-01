«Уралхим» представил свой опыт в развитии кадрового потенциала на выставке «Образование и карьера» Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Багина, Группа «Уралхим»

В рамках выставки «Образование и карьера» состоялось пленарное заседание, посвящённое перспективам подготовки кадров в Пермском крае. Мероприятие, организатором которого выступила Группа «Уралхим» совместно с Министерством образования и науки Пермского края, собрало представителей власти, бизнеса и образовательных учреждений для диалога c подрастающим поколением о перспективах и развитии в регионе.

Участниками мероприятия стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, а также руководители ведущих промышленных предприятий региона.

Инесса Коген, заместитель генерального директора — директор по персоналу АО «ОХК «Уралхим», представила комплексный подход Группы к подготовке специалистов и развитию социальной инфраструктуры в территориях присутствия. Она подчеркнула, что параллельно с развитием территорий компания выстраивает многоуровневую систему подготовки кадров, сочетающую профессиональное образование с личностным развитием сотрудников. Этот подход включает волонтёрские программы, спортивные инициативы и корпоративные проекты и позволяет сотрудникам реализовывать свой потенциал в различных сферах, укрепляя при этом корпоративную культуру и социальную ответственность компании. Особое внимание было уделено многоуровневой системе подготовки кадров, которая включает работу с дошкольниками, профориентационные мероприятия для учащихся школ, а также программы целевого обучения для студентов вузов и ссузов.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Когда мы говорим об образовании, надо думать куда более шире о том, что делается в регионе, чтобы молодым людям было интересно здесь жить и реализовываться. Понимаем, что молодёжь хочет, чтобы города были яркими, светлыми и комфортными. У нас строятся набережные, парки, скверы. Возводим жилье. В части образования активно строим межвузовский кампус, развиваем университеты, колледжи и техникумы. Благодарю наши предприятия за то, что они вкладываются в наше образование, а самое главное — улучшают условия труда. Важно, что вектор сейчас направлен на подготовку именно тех специалистов, в которых нуждаются наши промышленники. Поэтому убеждён, что в Пермском крае можно построить успешную карьеру. А с профессией можно определиться уже начиная со школьной скамьи. Осталось дело за малым — просто учиться.

Инесса Коген, заместитель генерального директора — директор по персоналу АО «ОХК «Уралхим»:

— «Уралхим» рассматривает социальные инвестиции как важнейший вклад в развитие городов, где ведёт свою деятельность. Мы создаём единую экосистему развития: инвестируем в территории, где живут наши сотрудники, развиваем их профессиональные и личностные качества и готовим новое поколение специалистов, начиная с детского возраста.

