Более 25,7 тысячи педагогов в Прикамье получают досрочную пенсию

В Пермском крае свыше 25,7 тыс. работников сферы образования получают пенсию досрочно, об этом сообщили в Пермском отделении Социального фонда России.

Ключевые требования для оформления досрочной страховой пенсии по старости — наличие не менее 25 лет трудового стажа в образовательном учреждении; достижение необходимого числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (которое с 2025 года составляет не менее 30).

Согласно изменениям, вступившим в силу в 2023 году, право на пенсионные выплаты для педагогов наступает спустя 5 лет после приобретения 25-летнего стажа. Например, если учитель выполнил условия по стажу и ИПК в 2025 году, то выход на пенсию будет возможен только в 2030 году. Данная отсрочка обусловлена общероссийской реформой пенсионной системы, предусматривающей увеличение пенсионного возраста.

После приобретения необходимого стажа педагоги получают статус предпенсионера и приобретают право на соответствующие льготы.

Получить сведения о своем педагогическом стаже можно, запросив выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на портале государственных услуг. Также рекомендуется обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Пермскому краю с имеющимися документами для предварительной оценки права на назначение пенсии.

