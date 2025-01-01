При ремонте квартир жители Прикамья стали вдвое чаще заказывать дизайн-проекты Поделиться Твитнуть

Эксперты платформы «Авито Услуги» провели анализ востребованности различных видов ремонтных работ летом 2025 года в Пермском крае. Согласно полученным данным, наиболее популярной услугой в указанный период стал косметический ремонт квартир, подразумевающий обновление внутреннего вида помещений без внесения существенных изменений в планировку.

Данный вид работ (покраска стен и потолков, замена напольного покрытия и установка освещения) занял 17% от всего спроса на комплексные услуги по ремонту квартир в Пермском крае, а в Перми — 16%. Ориентировочная стоимость таких работ начинается от 3800 руб. за квадратный метр.

Капитальный ремонт квартир также пользовался высоким спросом, набрав 15% от общего числа запросов в Пермском крае и 14% в Перми. Этот вид ремонта включает в себя возведение новых стен или перенос существующих, монтаж систем отопления и водоснабжения, обновление электропроводки и установку различных типов потолков. Средняя стоимость работ начинается от 8200 руб. за квадратный метр без учета стоимости материалов.

Завершающая чистовая отделка заняла 10% от общего количества запросов. Данная стадия ремонта, предусматривающая приведение помещения в жилое состояние, включает в себя нанесение декоративной штукатурки, установку межкомнатных дверей, сантехнического оборудования и розеток. Средняя стоимость работ начинается от 5050 руб. за квадратный метр, также без учёта материалов.

Подготовительная черновая отделка, необходимая для осуществления чистовой, составила 5% от общего спроса. Средняя стоимость работ в квартирах с черновой отделкой начинается от 9200 руб. за квадратный метр, не включая стоимость материалов.

Отмечен рост популярности дизайн-проектов под ключ. Многие владельцы квартир обращаются за помощью к дизайнерам интерьера для создания эстетичного и функционального пространства. В августе 2025 года значительно возрос интерес к профессиональным услугам дизайнеров, особенно к дизайн-проектам, включающим полный комплекс работ по разработке интерьера. Число запросов на эту услугу увеличилось в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость услуги начинается от 2 тыс. руб. за квадратный метр.

Не менее востребованным оказался авторский надзор — контроль со стороны дизайнера за ходом ремонтных работ, обеспечивающий соответствие работ утвержденному проекту. Спрос на эту услугу вырос на 33%, а стоимость начинается от 15 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.