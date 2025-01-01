Из колонии вышел осуждённый за убийство пермского милиционера Власова Именем погибшего названа улица в Индустриальном районе Перми Поделиться Твитнуть

Андрей Попов, уроженец Читинской области, вышел на свободу из колонии строгого режима «Белый лебедь», сообщает Properm.ru. В 1995 году Пермский областной суд признал его виновным в совершении многочисленных тяжких преступлений, включая бандитизм, разбойные нападения, хулиганство и убийство сотрудника милиции Дмитрия Власова.

Трагический инцидент произошёл 23 апреля 1995 года, когда Власов, исполняя свой служебный долг, попытался задержать Попова, в результате чего был смертельно ранен из огнестрельного оружия. В память о погибшем милиционере одна из улиц Перми носит его имя.

Изначально преступнику был вынесен смертный приговор, однако в связи с введением моратория на смертную казнь, мера наказания была изменена на пожизненное лишение свободы. Впоследствии, в 2012 и 2016 годах, Попов предпринимал попытки обжаловать приговор и добиться условно-досрочного освобождения, однако безуспешно. Верховный суд отклонил его жалобу еще девять лет назад. В 2025 году дело Попова вновь дошло до Верховного суда, который направил его жалобу на рассмотрение в Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Кассационный суд, пересмотрев дело об убийстве милиционера, вынес решение о назначении наказания в виде 15 лет лишения свободы. Учитывая, что действующая редакция Уголовного кодекса предусматривает за аналогичное преступление максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения, Попов был освобожден, поскольку уже отбыл положенный срок за это и другие ранее совершенные преступления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.