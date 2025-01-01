ПСК по автокредитам в Пермском крае снизилась до 19,1% Это минимальное значение за последний год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), полная стоимость автокредитов (ПСК) в Пермском крае в августе 2025 года достигла отметки в 19,1%, что на 0,6% ниже, чем в предыдущем месяце. Этот показатель является самым низким за последние 12 месяцев.

Самые высокие значения ПСК по автокредитам среди регионов России наблюдались в Иркутской области (21,7%), Челябинской области (20,5%) и Красноярском крае (20%). В то же время, самые низкие показатели зафиксированы в Рязанской области (15,3%), Санкт-Петербурге (15,5%) и Тульской области (16,3%).

Наиболее заметное снижение ПСК по автокредитам за месяц произошло в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) (-2,6%), Новосибирской области (-2%) и Красноярском крае (-2%).

В нескольких регионах наблюдался рост данного показателя: в Челябинской области – на 0,9%, в Иркутской – на 0,1%.

В августе ПСК по автокредитам снизилась до самого низкого уровня за последний год, комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Это обусловлено, в первую очередь, субсидированием процентных ставок со стороны автоконцернов и недавним снижением ключевой ставки. В целом это говорит о том, что, несмотря на высокие значения ключевой ставки и макропруденциальные ограничения, установленные регулирующим органом, банки находят оптимальные условия для предоставления автокредитов, отметил эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.