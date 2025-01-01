Впервые женская волейбольная команда из Перми сыграет в Высшей лиге Чемпионата России Первые игры пройдут уже в октябре Поделиться Твитнуть

Впервые в истории женский волейбол Пермского края будет представлен на Чемпионате России в Высшей лиге Б. Волейбольная команда «Академия», сформированная на основе Спортивной школы олимпийского резерва «Академии игровых видов спорта» Пермского края, дебютирует в сезоне 2025/26.

До этого момента женские волейбольные коллективы Прикамья никогда не принимали участие в соревнованиях подобного уровня.

Первые игры пройдут уже в октябре. Актуальное расписание матчей доступно на странице команды.

Пермячки приглашают всех желающих поддержать их на домашних играх, которые будут проходить в Перми в спорткомплексе «Энергия» (ул. Советская, 100): 18 и 19 октября, 22 и 23 ноября, 20 и 21 декабря, 24 и 25 января, 7 и 8 марта.

Посещение матчей — бесплатное.

