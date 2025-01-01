Эксперт объяснил нашествие крыс в Перми Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

Жители Перми уже больше месяца обеспокоены резким увеличением популяции крыс в городе. Их можно встретить повсеместно: на набережной, в центре, возле мусорных баков, в магазинах, в аудиториях вузов и даже ползающими по деревьям. Городские службы регулярно проводят дератизацию, но популяция грызунов, похоже, не уменьшается. Эксперт с кафедры «Химические технологии» Пермского политеха Никита Кифель рассказал perm.aif.ru, чем опасен такой рост численности грызунов и какие заболевания они могут передавать.

Так, специалист связывает рост популяции с улучшением для крыс условий жизни, вызванных человеческой деятельностью (строительство, ремонт). Крысы всеядны, а в городе достаточно пищи и укромных мест для укрытия и размножения.

Полностью избавиться от крыс невозможно, но можно сократить их численность. Для этого нужно лишить грызунов доступа к пище, хранить отходы в закрытых контейнерах, убирать и дезинфицировать подвалы, заделывать щели в зданиях и соблюдать санитарные нормы.

Крысы опасны тем, что переносят инфекции, такие как лептоспироз, туляремия, бешенство, а также являются носителями блох — разносчиков чумы. Кроме того, они могут вызывать аллергию и повреждать имущество, грызут электрокабель, что приводит к пожарам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.