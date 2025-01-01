«Уралкалий» представит актуальные вакансии на выставке-форуме «Образование и карьера» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» принимает участие в выставке-форуме учебных заведений, образовательных технологий и вакансий «Образование и карьера-2025».

Выставка проходит с 2 по 5 октября на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо». Участниками выставки-форума являются учебные заведения и предприятия Перми, Пермского края, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ижевска и Казани.

В ходе работы специалисты «Уралкалия» расскажут выпускникам школ, студентам высших и средних учебных заведений о востребованных специальностях и специфике работы в компании, перспективах профессионального и карьерного роста, социальных льготах и гарантиях. Участникам предложат разгадать филворды, связанные с калийной тематикой.

Посетители выставки-форума с помощью очков виртуальной реальности смогут увидеть, как на глубине 400 м горный комбайн добывает калийную руду, а также узнать, как формировалось Верхнекамское месторождение солей.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Участие «Уралкалия» в выставке «Образование и карьера» — важный шаг в формировании позитивного имиджа компании и привлечении молодых талантов. Мы видим огромный потенциал в диалоге со школьниками и студентами, которым важно показать современные востребованные профессии, перспективы развития и возможности карьерного роста на нашем предприятии. Такие мероприятия помогают молодёжи сделать осознанный выбор в пользу производства, а «Уралкалию» формировать профессиональную команду будущего.

Реклама. ПАО "Уралкалий". erid: 5C7FMwReQKpJ3U95DvhAaDaDoxzkam7vLARGVQcqNWwQ3RjDmuZUm1CPpDhwEMtV

