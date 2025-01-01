Дом.ру банк вновь объявил о снижении ставок по кредитным продуктам Наиболее выгодные условия действуют для зарплатных клиентов Поделиться Твитнуть

С постепенным снижением ключевой ставки улучшаются условия кредитования. Так, Дом.ру банк (финансовый бренд АО КБ «Урал ФД») регулярно снижал ставки в течение последних нескольких месяцев.

Новые изменения коснулись беззалогового кредита, кредитов с обеспечением и рефинансирования. Теперь клиенты Дом.ру банка могут расширить жилплощадь, сделать ремонт, купить автомобиль или уменьшить долговую нагрузку по кредитам в других банках на ещё более выгодных условиях.

Ставка по потребительскому кредиту была снижена еще на 1 процентный пункт, по залоговым кредитам Универсальный, Ипотечный, Новостройка, Коммерческая ипотека — на 1,5 процентного пункта, рефинансирование без обеспечения — на 1 процентный пункт, рефинансирование под залог недвижимости — на 1,5 процентного пункта. Программа рефинансирования от Дом.ру банка позволяет объединить до пяти кредитов в один, существенно снизить размер ежемесячного платежа и при необходимости взять дополнительную сумму.

Для зарплатных клиентов Дом.ру банка действуют дополнительные скидки на ставку и упрощённая схема подачи заявки с минимальным пакетом документов и сокращённым сроком рассмотрения.

Узнать подробнее о кредитных продуктах и оформить заявку можно на сайте и в любом офисе Дом.ру банка. Также за консультацией можно обратиться по тел. 8-800-100-10-40.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

