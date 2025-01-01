На территории Пермского края завершён пожароопасный сезон В 2025 году количество лесных пожаров снизилось в 1,2 раза Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В пятницу, 3 октября, в Прикамье на территории 28 лесничеств официально закрыт пожароопасный сезон 2025 года. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.

По данным ведомства, в 2025 году количество лесных пожаров по сравнению с прошлым годом снизилось в 1,2 раза, площадь охваченного огнём леса уменьшилась в 3,2 раза. Это стало возможным благодаря оперативному реагированию лесопожарных формирований на обнаруженные лесные пожары с помощью четырёхуровневой системы мониторинга: космический, авиапатрулирование, видеонаблюдение, наземное патрулирование с БПЛА. Кроме того, низкая пожарная опасность в лесах в 2025 году была обусловлена погодными условиями.

Всего в пожароопасный сезон-2025 в лесном фонде в Пермского края был зафиксирован 31 пожар на общей площади 44,17 га. Основными причинами пожаров стали грозы и неосторожное обращение с огнем. В первые сутки было ликвидировано 28 возгораний.

Напомним, пожароопасный сезон на территории 28 лесничеств Прикамья открывался поэтапно с 28 апреля 2025 года. Сохранять леса помогает нацпроект «Экологическое благополучие».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.