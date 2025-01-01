Комнаты в Перми за третий квартал подорожали на 3,6% Средний лот стоит теперь более 1,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Согласно анализу платформы «Витрина недвижимости Restate», в третьем квартале 2025 года средняя цена комнат в Перми увеличилась на 3,6%, достигнув отметки в 1,44 млн руб. Ценовой диапазон на данный тип жилья колеблется от 500 тыс. до 2,6 млн руб.

Первенство по стоимости комнат в масштабах России сохраняет Москва, где зафиксирован небольшой подъем на 1,6% (или 100 тыс. руб. за объект). Средняя стоимость комнаты в столице достигла 6,2 млн руб. Самым доступным рынком в стране остается Челябинск со средней ценой комнаты в 1,07 млн руб. Повышение цен здесь (+2%) обусловлено активным спросом на местном уровне и дефицитом предложений качественного жилья.

Наиболее значительный рост цен в течение третьего квартала наблюдался в Воронеже: средняя стоимость комнаты там выросла на 9,6%, до 1,28 млн руб. Наиболее ощутимое падение отмечено в Уфе, где стоимость комнат снизилась на 6%, составив 1,48 млн руб.

По мнению специалистов, рынок комнат в крупнейших городах России в третьем квартале характеризуется сбалансированностью и стабильностью (средний рост стоимости комнат по всем городам составил +1,1%). Это свидетельствует о постепенном и устойчивом росте региональных рынков, несмотря на местные колебания и различия.

