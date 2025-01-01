Электровелосипеды в аренду исчезли с улиц Перми Сервис СИМ обещает вернуться весной 2026 года Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Компания Whoosh приостановила услугу аренды электровелосипедов в Перми, убрав их с городских улиц.

«Мы сделали перерыв. После возвращения все условия останутся прежними. В частности, сохранится система вушбаллов, уровни в программе лояльности и статус подписки», — такое сообщение появилось в приложении сервиса.

В текущем году сервис Whoosh начал сезон проката электровелосипедов в Перми 12 апреля, а завершил, как и год назад, 1 октября.

В беседе с «Новым компаньоном» представители Whoosh отметили, что в прошлом сезоне электровелосипеды стали востребованной альтернативой кикшерингу, работа которого стала невозможна после внесения изменений в городские Правила благоустройства.

«Велосипеды позволили частично компенсировать потребность горожан в микромобильном транспорте. Электровелосипеды предназначены для поездок в среднем на 10-12 км. Принцип их работы очень похож на самокаты кикшеринга», — пояснили в Whoosh.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.