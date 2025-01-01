За падение с крыльца аптеки пермячка отсудила 165 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При выходе из аптеки жительница Перми споткнулась о поврежденную ступень и упала, серьезно повредив ногу. Подняться самостоятельно она не смогла. Родственники доставили ее в больницу, где врачи диагностировали перелом голени. Женщине была проведена операция с установкой титановой пластины для фиксации кости. Более двух месяцев она провела на больничном, пользуясь костылями и нося компрессионный трикотаж.

Травма привела к постоянным болям, дискомфорту и шрамам на ноге. Две досудебные претензии, направленные владельцу аптечной сети, остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда.

В ходе разбирательства было установлено, что фармацевтическая компания, арендующая помещение, не обеспечила должное состояние имущества. На последней ступени, где упала женщина, имелся скол длиной полметра, который и мог стать причиной происшествия.

Суд постановил, что компания обязана выплатить пострадавшей 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также штраф за отказ в добровольном урегулировании спора, возместить утраченный заработок и затраты на средства реабилитации.

Исполнительный лист о взыскании около 165 тыс. руб. был передан судебным приставам. Руководство компании получило уведомление о начале исполнительного производства и предупреждение о штрафных санкциях и аресте имущества в случае неисполнения решения суда. После этого вся сумма была перечислена на счёт подразделения службы и выплачена взыскательнице, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

