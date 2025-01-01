В Прикамье местного жителя осудили за демонстрацию экстремистской символики Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в публичной демонстрации символики, запрещенной законом как экстремистская, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчине инкриминируют десять эпизодов преступной деятельности, квалифицируемых ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, а именно — повторное публичное демонстрирование атрибутики экстремистских объединений лицом, ранее понесшим административное наказание за аналогичное деяние (ст. 20.3 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, обвиняемый, находясь в заключении в исправительном учреждении Пермского края за административный проступок, с октября по ноябрь 2024 года продолжил распространять фотографии с экстремистской символикой через общедоступный канал в мессенджере.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях.

В настоящее время следствие располагает достаточной доказательственной базой, и уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения решения.

