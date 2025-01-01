Судебные приставы высадили в Перми аллею из рябин «В память о ветеранах» Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми появилась аллея из рябин, созданная в честь 160-летнего юбилея Федеральной службы судебных приставов России.

Рябиновые деревья были высажены возле здания Управления ФССП по Пермскому краю на ул. Чайковского.

Акция была организована совместно с МКУ «Городское зеленое строительство». До начала посадок специалисты-экологи провели инструктаж для участников, рассказав об экологических маршрутах Перми и планах расширения зеленых зон в городе.

На мероприятии присутствовали ветераны ГУФССП России по Пермскому краю, что добавило торжественности событию.

Это не первая акция по озеленению города, в которой участвуют сотрудники правоохранительных органов и экологи, однако создание этой аллеи имеет особое значение. Она посвящена юбилею службы, и среди судебных приставов уже сложилось неофициальное название аллеи — «В память о ветеранах». Эта аллея станет напоминанием о богатой истории ведомства и ценным подарком жителям Перми, отметили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

