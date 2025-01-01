В пермской многоэтажке загорелся электросамокат Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В одной из многоэтажек Перми по ул. Уинской вечером 29 сентября произошло возгорание электросамоката. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Причиной ЧП стал перегрев литий-ионной батареи.

К счастью, в квартире была установлена система оповещения о задымлении, которая оперативно передала сигнал тревоги владельцу через мобильное приложение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали мужчину из задымленного помещения при помощи специального спасательного оборудования. Благодаря слаженным действиям пожарных, удалось избежать жертв и пострадавших. Площадь пожара составила 0,5 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники.

