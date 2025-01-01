В Прикамье работник комбината погиб из-за обрушения горных пород Поделиться Твитнуть

В Березниках работник погиб в результате обрушения горных пород. Об этом сообщает трудовая инспекция региона.

Происшествие случилось с работником ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат». Известно, что 30 сентября из-за обрушения горной массы машиниста горных выемочных машин оказался под завалом. Впоследствии он скончался в медучреждении, уточнили в трудинспекции.

Ростехнадзор сформировал комиссию для расследования смертельного несчастного случая. В отношении работодателя проводится контрольно-надзорное мероприятие.





При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

