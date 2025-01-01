Елена Бардукова Средняя продолжительность жизни в Прикамье к 2030 году может составить 78 лет Почти 30% населения региона — старше 55 лет Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано Kandinsky

В Международный день пожилых людей одной из тем заседания правительства Прикамья стал вопрос реализации мероприятий «Пермский край — территория активного долголетия».

Министр труда и социального развития региона Павел Фокин сообщил, что, по данным статистики, в Пермском крае проживает более 739 тыс. граждан старше 55 лет — почти 30% населения.

Он напомнил, что новая возрастная градация ВОЗ определяет средний возраст в 45-59 лет, пожилой — в 60-74, старше 90 лет — это долгожители.

«У нас большое количество людей именно в той возрастной категории, которая предполагает высокую активность, — отметил Павел Фокин. — Наша задача — увеличить продолжительность жизни жителей Пермского края. Несмотря на то, что пандемия скорректировала наши темпы, мы планомерно движемся к тому, чтобы к 2030 году перешагнуть рубеж средней продолжительности жизни в 78 лет».

Министр сообщил также, что для повышения качества жизни, напрямую влияющего на её продолжительность, на федеральном уровне в рамках нацпроекта «Семья» реализуется проект «Старшее поколение», на региональном уровне — программа «Активное долголетие» до 2030 года.

На портале «Управляем вместе» есть информация о почти 1700 объектах для досуговой занятости людей старшего поколения. Ежемесячно площадку посещают более 15 тыс. человек. Занятия проходят на базе ТОСов, общественных центров и образовательных учреждений. Совместно с министерством физической культуры и спорта региона создано почти 500 площадок для занятий спортом: северной ходьбой, йогой, фитнесом, ежегодно проходят фестивали и спортивные мероприятия, в которых участвуют люди старшего поколения.

Павел Фокин сообщил, что одна из основных задач министерства здравоохранения — диспансеризация лиц старше трудоспособного возраста. Почти 90% таких людей — свыше 418 тыс. человек — пройдут диспансеризацию в 2025 году. Система социального долговременного ухода охватывает 26 тыс. человек, при этом 23 тыс. лиц старшего поколения получают обслуживание на дому. Для ещё 3 тыс. человек развёрнута стационарная сеть учреждений для нуждающихся в круглосуточном уходе. Ведётся проектирование геронтологического центра в Кудымкаре, строительство которого планируется начать в 2025 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.