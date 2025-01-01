В Пермском крае запланировано обустройство шести нефтяных месторождений Сумма инвестиций составит около 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

На фото: Батырбайское месторождение в Пермском крае

Сергей Петровых

Компания «УДС Нефть» планирует обустроить шесть нефтяных месторождений на территории Пермского края. Развитие производственной инфраструктуры будет осуществляться в рамках инвестпроекта в Берёзовском, Чердынском, Соликамском, Кунгурском и Куединском округах.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 1 октября Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту статус приоритетного. Планируемый объём инвестиций составит около 1,3 млрд руб. Инвестор также должен будет направить ещё не менее 77 млн руб. на финансирование мероприятий социального характера в регионе. Работы будут проводиться поэтапно до конца 2028 года. Компания намерена воспользоваться правом получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

На заседании 1 октября Совет также присвоил статус приоритетного инвестиционному проекту компании «Замок» по расширению производства противопожарных и металлических дверей в Перми. Завершение проекта ожидается в 2028 году. Инвестиции превысят 100 млн руб.

