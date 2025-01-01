На модернизацию коммунальной инфраструктуры Прикамья направят 7,4 млрд рублей Планируется обновить около 220 км сетей Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал ПАО «Т Плюс»

В соответствии с проектом бюджета Пермского края на 2026-2028 годы, который направлен в Законодательное собрание региона, в ближайшую трёхлетку на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ планируется направить 7,4 млрд руб., из которых 5 млрд руб. — средства краевой казны.

Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, на эти средства в 21 муниципалитете региона будет обновлено порядка 220 км тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, на модернизацию очистных сооружений в Чайковском Пермскому краю одобрена федеральная субсидия в размере 2,5 млрд руб., ещё 1,7 млрд руб. на условиях софинансирования будет выделено из регионального бюджета.

На строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог за три года с учётом федеральной поддержки планируется направить 79,7 млрд руб., на развитие пассажирского автомобильного транспорта — более 17 млрд руб. Ещё свыше 12 млрд руб. предусмотрено на 2026-2028 годы на переселение жителей из аварийного жилья.

