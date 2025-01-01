Елена Бардукова До конца 2031 года в Пермском крае на газ планируется перевести 126 котельных В регионе сформирована новая программа газификации на 2026-2030 годы Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края одним из вопросов повестки стали итоги и планы газификации в регионе. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, совместно с ПАО «Газпром» принята новая программа газификации на 2026-2030 годы, и в случае финансовой возможности будет прорабатываться возможность сдвинуть сроки реализации «влево».

Глава региона сообщил, что до конца 2025 года предстоит завершить строительство трёх межпоселковых газопроводов длиной 150 км.

«Газификация касается севера Пермского края. "Мы наконец приближаемся к финишу реализации того мероприятия, за которое брались ещё в советское время», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Техническую возможность подключения к газу получат почти 10,5 тыс. жителей в 11 населённых пунктах четырёх муниципалитетов региона.

Глава краевого МинЖКХ Наталья Киселева рассказала, что за период реализации программы правительством Пермского края совместно с АО «Газпром газораспределение Пермь" и органами местного самоуправления проведена огромная работа по подключению социально-значимых объектов.

«Переведены на природный газ котельные, обеспечивающие теплом школы и детские сады. На сегодняшний день это шесть котельных. До конца 2031 года планируем перевести на газ ещё 126 котельных, которые включают в себя объекты 2025 года и объекты в рамках новой программы газификации на 2026-2030 годы», — сообщила министр.

Также в новую программу вошло строительство 34 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 749,4 км, 145 распределительных газопроводов общей длиной 1381,2 км, что позволит газифицировать 145 населенных пунктов в 24 муниципалитетах Пермского края.

Отметим, что в 2021-2024 годах было построено 19 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью более 400 км в 14 муниципалитетах Прикамья и 67 распределительных газопроводов длиной свыше 340 км. Реконструированы и технически перевооружены четыре газораспределительные станции.

