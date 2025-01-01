В Пермской краевой филармонии 1 октября состоится открытие юбилейного сезона В программу 90-го концертного сезона войдут выступления 15 прославленных коллективов Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Пермская краевая филармония в Международный день музыки открывает юбилейный 90-й концертный сезон. На сцене Большого зала 1 октября под руководством лауреата всероссийских и международных конкурсов Алексея Рубина прозвучат симфонические шедевры Сергея Рахманинова и Модеста Мусоргского в исполнении Государственного симфонического оркестра Челябинской области.

В афишу нового сезона войдут сразу три праздничные даты: в этом году состоится XX Международный фестиваль органной музыки, Уральскому камерному хору исполнится 50 лет, 40 лет исполнится Оркестру народных инструментов им. В.А. Салина.

«Знаковые и значимые опусы отечественных композиторов, произведения, представляющие русскую культуру и российскую историю на мировом уровне, в Международный день музыки откроют череду концертных программ, украшающих афишу юбилейного, 90-го сезона Пермской краевой филармонии. В этом сезоне мы подготовили для поклонников академической музыки настоящий праздничный калейдоскоп лучших оркестров России: пермяки и гости города услышат выступления 15 прославленных симфонических и камерных коллективов — такого ещё никогда не было в филармонической афише!» — рассказали в филармонии.

Уже 3 ноября на сцене филармонии выступят народная артистка России Хибла Герзмава с Национальным филармоническим оркестром России под управлением маэстро Владимира Спивакова. В марте участие в концертной программе примут лауреат международных конкурсов Ольга Перетятько вместе с маэстро Александром Сладковским и Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана. В феврале впервые в Перми с этим же оркестром выступит заслуженная артистка России Аида Гарифуллина. После 20 лет на пермскую сцену вернутся джазовый пианист Даниил Крамер и вокалистка с мировым именем Мариам Мерабова.

Ещё одним рекордом года в этом сезоне станут 25 премьерных программ. Кроме того, Виртуальный концертный зал подготовил особенные программы для зрителей всех 50-ти филиалов в Прикамье. Впервые будет организован большой фестивальный проект «Вселенная музыки», в который войдут лучшие программы из цифрового архива филармонии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.