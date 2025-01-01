В Пермском крае ветеринарный врач осуждена за взятки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд Большесосновского района Пермского края признал руководителя ветеринарной станции виновной в неправомерном получении денежных средств, сообщает пресс-служба судебного органа.

В обмен на незаконное вознаграждение осуждённая оформляла ветеринарные разрешения на транспортировку и реализацию мяса и мясных изделий, игнорируя необходимость контроля их качества. Общая сумма взяток, полученных ею в период с марта 2019 года по октябрь 2023 года, составила 1 392 670 руб., что было расценено судом как особо крупный размер взятки.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая частично признала свою вину. Подтвердив факт поступления указанных сумм на её банковский счёт, она заявила, что фактически эти средства предназначались для финансирования нужд ветеринарной клиники, а не для личного обогащения.

Суд признал подсудимую виновной в получении взятки в значительном размере должностным лицом за совершение противозаконных действий. В качестве наказания ей назначено лишение свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с ветеринарным надзором, на аналогичный срок. Незаконно полученные денежные средства в полном объеме были конфискованы в пользу государства.

