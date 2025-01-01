Пермский край посетил прославленный боксёр Дмитрий Пирог Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Группы «Уралхим»

В Пермском крае с двухдневным визитом побывал Дмитрий Пирог — чемпион мира по версии WBO и мастер спорта международного класса по боксу. Поездка была организована Группой «Уралхим» в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона».

Первый день прошёл в Березниках, где Дмитрий посетил музейно-выставочный центр и спортивный центр ПАО «Уралкалий», а также провёл мастер-класс для юных боксёров в Доме спорта «Азот». Тренировка была посвящена ключевым элементам подготовки — технике защиты, работе ног, базовым ударам и распределению сил в бою. Чемпион мира уделил внимание развитию координации и правильной организации тренировочного процесса.

Во второй день программа продолжилась в Перми. Дмитрий Пирог навестил детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Свердловского района, а затем провёл мастер-класс в спортивном комплексе имени В.П. Сухарева. Здесь спортсмен продемонстрировал продвинутые приёмы бокса, разобрал сложные комбинации ударов и сделал акцент на физической подготовке и психологической устойчивости. Он поделился с участниками рекомендациями по восстановлению и профилактике травм, а также рассказал о своём спортивном пути, подчеркнув важность мотивации и силы духа в преодолении трудностей.

Завершающим событием стал открытый диалог в молодёжном центре «Кристалл», где чемпионы мира по боксу Дмитрий Пирог и Николай Валуев провели содержательную беседу с участниками. В ходе встречи обсуждались важные аспекты спортивной карьеры: от выбора профессионального пути до баланса между тренировками и личной жизнью. Спортсмены поделились своими историями успеха, рассказали о том, как справляться с давлением перед важными соревнованиями и сохранять концентрацию в критические моменты. Особое внимание было уделено вопросам мотивации молодёжи и важности целеустремлённости. Дмитрий Пирог и Николай Валуев подчеркнули, что успех в спорте приходит только через упорный труд, дисциплину и веру в себя.

АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», входящие в Группу «Уралхим», реализуют межрегиональную программу популяризации спорта и здорового образа жизни «Миссия чемпиона». Она предполагает организацию визитов в города присутствия компании выдающихся спортсменов по различным видам спорта для встреч с молодёжью и тренерами.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим»:

— Для нас очень важно продвигать проекты, как «Миссия чемпиона», где молодые участники могут не только наблюдать за легендарными спортсменами, но и напрямую общаться с ними, перенимать опыт и получать заряд мотивации. Видеть, как горят глаза у детей на таких встречах — лучшая награда и стимул развивать программу.

Дмитрий Пирог, чемпион мира по версии WBO, мастер спорта международного класса по боксу:

— Каждый раз, приезжая на подобные мероприятия, я вижу у молодёжи искренний интерес и желание учиться. Для меня большая честь делиться с ними опытом и знаниями. Уверен, что навыки, которые юные спортсмены получили на мастер-классах, помогут им в спортивной карьере и жизни. Важно понимать, что спорт учит нас не только побеждать, но и достойно принимать поражения, работать над собой и никогда не сдаваться.

