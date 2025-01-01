В ближайшие три года Пермскому театру оперы и балета выделят 277 млн рублей В 2026 году пермскому балету исполнится 100 лет Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В соответствии с проектом бюджета Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в течение трёх лет Пермскому театру оперы и балета будет выделено порядка 277 млн руб.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что в следующем году пермский балет будет отмечать 100-летний юбилей, и средства будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы театра. В частности, речь идёт о замене музыкальных инструментов и сценического оборудования.

Кроме того, в 2026-2028 годах 1,6 млрд руб. из регионального бюджета планируется выделить на капитальный ремонт большого зрительного зала и фойе Театра-Театра. Также 192 млн руб. в 2026 году предложено направить на техническое оснащение сценического комплекса большого концертного зала ПДНТ «Губерния», ещё 36 млн руб. — на ремонт фасада главного корпуса Пермского ТЮЗа.

Напомним, в первом чтении проект закона о бюджете Пермского края на ближайшие три года депутаты Законодательного собрания Прикамья примут в октябре, утверждение документа планируется в ноябре 2025 года.

