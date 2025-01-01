В Перми полицейские задержали курьера мошенников Он забрал у пенсионера 350 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кировском районе Перми полицейские задержали курьера, причастного к телефонной мошеннической схеме. Ранее в дежурную часть отдела полиции № 3 обратился 71‑летний местный житель. По его словам, с неизвестного номера ему позвонил мужчина и сказал, что на основании документов пенсионера якобы оформлен перевод на Украину на сумму 1 млн руб. Чтобы отменить операцию, нужно «задекларировать» все сбережения. Пенсионеру велели сложить наличные в пакет и передать их курьеру-водителю, который должен подъехать. Выполнив указания, мужчина позже понял, что отдал 350 тыс. руб. мошенникам.

Полицейские установили и задержали предполагаемого курьера. Им оказался ранее судимый 38‑летний пермяк.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанного к другим схожим эпизодам преступной деятельности. Мужчина находится под стражей.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и соблюдать простые правила: не выполнять финансовых операций по указаниям, полученным по телефону.

В МВД отметили, что сотрудники государственных органов не звонят с требованиями передать деньги, особенно через посредников, и не запрашивают конфиденциальную информацию. Не передавайте наличные незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

