Елена Бардукова Проект закона о бюджете Пермского края на 2026-2028 годы внесён в Законодательное собрание региона На реализацию госпрограмм направят 914,1 млрд рублей

Константин Долгановский

В среду, 1 октября, в Законодательное собрание Пермского края внесён проект закона о бюджете Прикамья на 2026-2028 годы. Подробно о параметрах главного финансового документа на ближайшую трёхлетку на заседании регионального правительства рассказала министр финансов Пермского края Екатерина Тхор.

Доходная часть в 2026 году составит 276,1 млрд руб, в 2027-м — 295,7 млрд руб, в 2028-м — 303,4 млрд руб. Расходы в 2026 году составят 302,8 млрд руб., в 2027-м — 319,1 млрд руб., в 2028-м — 313,9 млрд.

Екатерина Тхор отметила, что на протяжении всего рассматриваемого периода бюджет будет дефицитным, при этом параметры будут ниже предусмотренных бюджетным кодексом. Так, в 2026 году дефицит составит 26,7 млрд руб., или 10% от объёма налоговых и неналоговых доходов, в 2027-м — 23,5 млрд руб. (7,8%), в 2028-м — 10,5 млрд руб. (3,7%).

«В качестве источников погашения дефицита предусмотрены кредиты коммерческих банков, а также кредиты из федерального бюджета. Размер государственного долга сохраняется на безопасном уровне, также ниже предельных размеров, установленных бюджетным кодексом. Планируемый объём госдолга на 1 января 2027 года составит 60,6 млрд руб., или 25,5% от объёма налоговых и неналоговых доходов. К 1 января 2029 года объём долга увеличивается до 89,3 млрд руб., при этом от объёма налоговых и неналоговых доходов он составит 31,8%, что свидетельствует об устойчивости бюджета Пермского края», — сообщила Екатерина Тхор.

Доля расходов бюджета на реализацию 14 государственных программ составит 95%, или 914,1 млрд руб., при этом 70% расходов края будут направлены на социальные программы.

В первом чтении проект закона о бюджете Пермского края на ближайшие три года депутаты Законодательного собрания Прикамья примут в октябре, утверждение документа планируется в ноябре 2025 года.

