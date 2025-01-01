Сентябрь в Пермском крае оказался теплее нормы А осадки распределились по территории неравномерно Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, средняя температура воздуха в Пермском крае в сентябре варьировала от +8,4˚ в Бисере до +12,3˚ в Чайковском, в Перми зафиксировано +10,7˚. На юге края это на 0,5-1˚ выше нормы, а на севере — на 1-1,5˚. При этом сентябрь оказался холоднее аналогичных месяцев 2022 и 2023 годов.

С 1 по 24 сентября наблюдалась умеренно тёплая погода, 23 сентября в Перми температура достигала +22,9˚, в южных районах — до +25˚.

В последние пять дней месяца произошло похолодание, достигшее своего максимума в ночь на 29 сентября. В Перми было зарегистрировано -7,1˚, в Бисере — до -10,3˚. С 28 по 30 сентября зафиксированы рекорды низких температур по всему Уралу.

Осадки в сентябре преимущественно носили ливневый характер и распределялись по территории края крайне неравномерно. На севере края месяц оказался сухим, а местами — очень сухим (в Березниках, Губахе, Кочево и Ныробе выпало менее 30 мм), на юге наблюдалось достаточное увлажнение (50-78 мм). Больше всего осадков зафиксировано в Лысьве — 99 мм. В Перми за месяц выпало 70 мм дождя (109% от нормы), из которых 46 мм пришлись на 24-28 сентября. Сильные дожди прошли в начале месяца (в Чайковском 4 сентября — 43 мм за сутки, в Гайнах 3 сентября — 40 мм за сутки), а также в конце месяца (в ночь на 24 сентября в Перми — 23 мм). Наблюдались также интенсивные грозы вечером 23 сентября, сопровождавшиеся сильными ливнями и затоплениями улиц в Перми.





