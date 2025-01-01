В Пермском политехе возродили автодорожный факультет Соответствующий приказ подписал ректор вуза Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

С 1 октября в структуре Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) вновь начал работать автодорожный факультет (АДФ). Такое решение было принято 25 сентября на заседании учёного совета вуза. Деканом назначен профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты», доктор технических наук Альберт Бургонутдинов. Соответствующий приказ подписал ректор ПНИПУ Антон Петроченков.

В течение ближайших двух месяцев студентов и преподавателей института дорожного строительства и транспорта (ИДСТ) переведут в состав автодорожного факультета.

Автодор действовал в университете с 1979 по 2019 год, а после его закрытия образовательные направления были переданы созданному два года назад ИДСТ. Сейчас институт сосредоточится на научной деятельности, а автодорожный факультет возобновит образовательную работу.

Обучение будет сосредоточено на ключевых и востребованных специальностях. В бакалавриате будут реализованы программы «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по профилю «Автомобили и технологические машины» и «Строительство» по направлению «Автомобильные дороги и аэродромы». Сохранится специалитет «Строительство» с профилем «Строительство мостов и тоннелей». В планах на 2026 год — запуск новых образовательных программ «Строительно-дорожные машины» и «Транспортная логистика».

«Дорожно-строительная отрасль испытывает потребность в кадрах: в регионе активно возводятся новые объекты, требующие квалифицированного обслуживания. Нужны специалисты, способные проектировать, строить и обслуживать дороги и мосты», — прокомментировал Альберт Бургонутдинов.

По его словам, Пермский политех учитывает запросы работодателей и потребности территории, поэтому и принято решение о возрождении автодорожного факультета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.