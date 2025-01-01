В Пермском крае началась осенняя волна образовательного проекта «Школа фермера» Конкурсный отбор прошли 46 жителей региона Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

30 сентября в ПГАТУ состоялось торжественное открытие 12-го потока совместного проекта Россельхозбанка и Минсельхоза РФ «Школа фермера», который направлен на подготовку квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе и реализуется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Проект стартовал в 56 регионах России, в Прикамье из 170 заявок на обучение конкурсный отбор прошли 46, в том числе 23 ветерана СВО и члены их семей, которые имели приоритет в зачислении.

Анна Быкова, министр агропромышленного комплекса Пермского края:

— "Школа фермера» — это наша уверенность в том, что в будущем в отрасли появятся сельхозпроизводители, обладающие современными знаниями и подходами к агробизнесу. По статистике, выпускники «Школы фермера» с более высокой долей вероятности становятся победителями конкурса «Агростартап». Прежде всего потому, что очень детально в процессе учёбы разбирают проект — от идеи до оценки его экономической эффективности. В этом году проект получил ещё более высокую значимость, ведь 50% участников «Школы фермера» — это наши герои, ветераны специальной военной операции. Забота о них — первоочередная задача, поставленная президентом и губернатором.

Добавим, что в Пермском крае проект «Школа фермера» реализуется в пятый раз, для сельского хозяйства региона подготовлено более 140 аграриев. Обучение бесплатное и проходит на базе ПГАТУ. Лекции проводят преподаватели вуза, представители Россельхозбанка и различных государственных структур, в том числе министерства АПК Пермского края, а практику слушатели проходят на ведущих агропредприятиях региона.

Каждый слушатель детально изучит основы рационального ведения сельского хозяйства в современных экономических условиях, а также освоит одно из трёх выбранных им направлений агробизнеса. Выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке, дающие право осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства.

