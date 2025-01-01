В Перми завершено расследование дела о незаконных валютных операциях Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пермяка, обвиняемого в создании фиктивной фирмы (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и незаконном выводе валюты за рубеж с использованием поддельных документов (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, использовал подконтрольные ему компании, ранее оформленные на подставных лиц, для проведения незаконных финансовых операций.

Для обхода валютного контроля он предоставлял в банк ложные сведения о целях и основаниях валютных переводов.

С марта по июль 2023 года злоумышленник незаконно перевёл около 4 млн руб. в национальной валюте на счёт компании-нерезидента, расположенной за границей, под видом исполнения обязательств по международным контрактам.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

