Новую гостиницу на улице Окулова в Перми завели под крышу К концу октября планируется закончить работы по возведению каркаса

фото: ФРПК

Здание новой пермской гостиницы на ул. Окулова, 4 с панорамным видом на реку Каму готово на четверть. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Окулова 4»Иван Малахов.

«Завершены монолитные работы по четырём из пяти этажей здания и наполовину готова плита перекрытия будущей кровли. Планируем к концу октября закончить работы по возведению каркаса здания и приступить к установке оконных блоков. Номерной фонд украсят французские окна, помещения 1-го этажа — витражное остекление», — отметил он.

фото: ФРПК

Напомним, работы по фундаменту гостиницы на месте ВКИУ стартовали в начале 2025 года, и к июню был закончен первый этаж. Открытие отеля планируется в 2026 году.

Проектом предусмотрены 198 номеров категории «четыре звезды», ресторан, конференц-зал, спа- и фитнес-центр.

Строительство отеля проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Корпорации Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края.

