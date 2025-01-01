Операторы связи пожаловались на энергетиков в Пермское УФАС Антимонопольщики направили в ПАО «Россети Урал» предостережение Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское УФАС предупредило ПАО «Россети Урал» о возможных нарушениях законодательства, связанного с защитой конкуренции.

В ведомство поступили обращения от операторов связи на действия ПАО «Россети Урал». Заявители отметили, что компания внедряет новый метод определения стоимости услуги по размещению телекоммуникационных сетей на опорах ЛЭП, что может существенно увеличить затраты на эту услугу.

Суть нововведения заключается в том, что цена услуги теперь будет зависеть не от общего количества опор, к которым предоставляется доступ для размещения сетей, а от числа точек крепления на каждой опоре.

УФАС полагает, что реализация данного способа оценки стоимости требует изменения формулы для расчёта цены, которая должна учитывать затраты ПАО «Россети Урал» на обслуживание не одной опоры, как это происходит сейчас, а одной отдельной точки доступа.

В противном случае, цена услуги может стать неоправданно высокой, что приведёт к выявлению признаков злоупотребления доминирующим положением со стороны ПАО «Россети Урал», выражающегося в установлении монопольно завышенной цены и навязывании операторов связи невыгодных условий контрактов.

Пермское УФАС предостерегло ПАО «Россети Урал» от навязывания невыгодных условий соглашений с операторами связи, а также от необоснованного изменения метода расчёта стоимости услуги, так как это может нарушить Закон о защите конкуренции.

