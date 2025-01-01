Цены на растворимый кофе в Перми выросли на 31% Стоимость молотого кофе увеличилась почти на четверть Поделиться Твитнуть

фото: user18526052

freepik.com

В Перми за год цены на натуральный растворимый кофе увеличились на 31%, об этом пишет «Рифей» со ссылкой на данные Росстата.

Сейчас его стоимость в среднем составляет 3874 руб. за кг. С начала текущего года цена выросла на 18% — с 3280 руб. В августе прошлого года цена на растворимый кофе в Перми находилась на уровне 2948 руб.

Средняя цена на зерновой и молотый кофе поднялась до 2201 руб. за кг. С начала года эти виды кофе подорожали на 17% (с 1874 руб.), а по сравнению с августом 2024 года — на 24% (с 1765 руб. за кг).

В России почти весь кофе производится из бразильских и вьетнамских зёрен. Однако в прошлом году урожай в этих странах пострадал: в Бразилии из-за засушливой погоды, а во Вьетнаме — из-за засухи, а затем обильных дождей. Это негативно сказалось на объёмах производства. Кроме того, как отмечают эксперты, на конечную стоимость кофе в России влияют такие факторы, как инфляция и нестабильная логистика в условиях санкций.

