В Госдуме одобрили инициативу пермской школы по обмену вейпов на «пятёрки» по физкультуре И предложили распространить опыт в других учебных заведениях

Константин Долгановский

В Государственной думе поддержали акцию, организованную в одной из пермских школ, направленную на борьбу с курением среди учеников, сообщает издание «Газета.ru».

В школе «Мастерград» детям было предложено сдать вейпы в обмен на «пятёрку» по физкультуре. Фотографии с мероприятия стали вирусными в Сети и вызвали активные обсуждения.

Депутат Госдумы Екатерина Харченко выразила поддержку этой инициативе. Она отметила заслуги педагогов за их честный подход и предложила другим образовательным учреждениям взять на заметку успешный опыт своих коллег.

«Спасибо коллегам-педагогам из этой школы за честность. Они не засовывают голову, как страус в песок, делая вид, что этой проблемы не существует. Креативно, современный способ коммуникации с молодежью», — прокомментировала Екатерина Харченко.

Напомним, медики предупреждают, что вейпы могут представлять собой даже больший риск для здоровья по сравнению с обычными сигаретами. Они негативно влияют на дыхательную систему, сосуды, сердце и мозг. В Перми планируют ввести полный запрет на продажу электронных никотиновых устройств и систем нагревания табака.

