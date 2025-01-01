Приставы закрыли в Перми замаскированный под комиссионку ломбард Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы временно закрыли ломбард, который функционировал под видом комиссионного магазина, сообщили в ГУФССП по региону.

Предпринимательница осуществляла тайную выдачу займов населению, принимая в залог бытовую технику, инструменты и мобильные телефоны. Операции маскировались под договоры комиссии на продажу подержанных вещей. Однако, в отличие от стандартной схемы, клиенты получали деньги сразу, не дожидаясь реализации имущества.

Эти действия привлекли внимание контролирующих органов. Проверка показала, что предприниматель не имела права выдавать потребительские займы, и в государственном реестре ломбардов информация о ней отсутствовала. Более того, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.

На основании собранных доказательств было принято решение о привлечении гражданки к административной ответственности.

Суд признал женщину виновной в незаконном предоставлении потребительских займов (ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ) и постановил приостановить работу нелегального ломбарда на 50 дней.

Исполнительный документ был направлен в районный отдел судебных приставов. После начала исполнительного производства сотрудники службы выехали на местонахождение ломбарда и опечатали вход.

