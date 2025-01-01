Цена «квадрата» в новостройках Перми достигла 167 тысяч рублей Рост за месяц составил 2,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», в городах-миллионниках России в сентябре по отношению к августу средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках практически не изменилась, зафиксировав увеличение на 0,3% и составив 191 тыс. руб. В большинстве крупных городов (в 10 из 16) отмечен рост цен, в то время как в одном городе ценовая динамика осталась на прежнем уровне, а в пяти городах наблюдалось снижение. Общий объём предложения на первичном рынке в городах-миллионниках сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

В Перми средняя цена «квадрата» в новостройках достигла 167 тыс. руб., что на 2,6% превышает показатель августа. Полная стоимость типичной квартиры в новостройке составила 8,7 млн руб. При этом средняя площадь квартир увеличилась на 3% и составила 52,9 кв. м.

Как отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, текущая ситуация характеризуется умеренным сокращением предложения и стабилизацией цен на первичном рынке жилья в крупнейших городах. Это связано с активным ростом рынка в конце летнего периода. Снижение ключевой ставки привело к оживлению рынка недвижимости, и наиболее доступные варианты первыми исчезли из экспозиции, что отразилось на увеличении средней цены в городах-миллионниках. Во всех городах, где в сентябре отмечался рост цен, наблюдалось сокращение доступного объёма предложений.

