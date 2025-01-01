Мошенники в Прикамье начали выдавать себя за курьеров онлайн-магазинов Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Мошенники сменили тактику и стали выдавать себя за курьеров онлайн-магазинов. Они информируют о доставке товара, который якобы уже оплачен, и просят подтвердить его получение. Об этом предупреждают в Пермском отделении Банка России.

Если человек утверждает, что ничего не заказывал, аферисты намекают, что это мог быть подарок от знакомых, и уверяют, что адрес указан верно.

Для большей убедительности мошенники, притворяющиеся представителями онлайн-платформ, могут назвать личные данные получателя: ФИО и адрес, совпадающий с местом регистрации, проживания или работы.

Далее, под предлогом подтверждения времени и места доставки, злоумышленники просят сообщить код из SMS-сообщения или push-уведомления. В этом сообщении содержится одноразовый пароль для доступа к банковскому счёту, который мошенники используют для входа в онлайн-банк и кражи денежных средств.

Чтобы защититься от обмана, при получении подобного звонка нужно немедленно прекратить разговор. Ни в коем случае нельзя сообщать коды из SMS или push-уведомлений, независимо от того, кем представляется звонящий и какой бы предлог он ни использовал. Подлинные сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из SMS или информацию о банковских картах.

