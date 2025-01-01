Завершено благоустройство территории больницы имени Вагнера в Березниках Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

Завершилось благоустройство территории краевой больницы им. Е.А. Вагнера, расположенной по ул. Деменева в Березниках (Пермский край). На работу из краевого бюджета выделялось 44 млн руб., напомнили в МинЖКХ Прикамья.

В рамках проекта были обновлены асфальтовое покрытие и система водоотведения. Установлен современный шлагбаум, созданы новые пешеходные зоны, подъездные пути и парковочные места. Завершено озеленение территории: высажены ивы, туи, можжевельник, барбарис и спиреи. У поликлиники и в близлежащем сквере установлены перголы с навесами, информационные щиты, урны и скамейки. Оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов.

Наталья Перепичка, начальник административно-хозяйственной службы больницы, отметила, что подобной масштабной модернизации на территории медицинского учреждения не проводилось с момента его постройки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.