Октябрь в Пермском крае ожидается очень сухим и относительно тёплым Первый снег в Перми возможен в середине месяца

Константин Долгановский

В ГИС-центре ПГНИУ сделали прогноз погоды на октябрь 2025 года в Пермском крае. Пока всё указывает на то, что месяц будет умеренно теплым и очень сухим.

Начало октября будет проходить под влиянием мощного антициклона, пришедшего из Скандинавии, что обусловит сухую, но прохладную погоду. Ожидается, что к середине первой декады антициклон переместится на Южный Урал, но над Северным Уралом сформируется новый антициклональный центр, который также сместится на Южный Урал. Сроки разрушения этого антициклона пока неясны. Таким образом, первая половина октября ожидается крайне засушливой, с возможным полным отсутствием осадков до середины месяца. Температура воздуха при этом будет близка к норме в южной части региона и на 2-3˚C выше нормы на севере.

В целом по месяцу отклонение температуры от нормы составит около 1˚. Прогнозируется значительный дефицит осадков (менее 50% от нормы). Особенно он будет выражен в южных районах региона.

Наиболее тёплый период октября, вероятно, придется на конец первой – начало второй декады, когда дневная температура воздуха может достигать +10…+13˚. Однако из-за ночных заморозков отклонение от нормы ожидается всего на 2-3˚. В первой половине месяца, помимо почти полного отсутствия осадков, прогнозируется большое количество солнечных дней. При этом сильных волн тепла с дневной температурой воздуха +15˚ и выше не ожидается. Ночные заморозки станут регулярными начиная с первой декады.

Первый снег в Перми и на большей части региона, вероятно, выпадет не раньше середины октября.

В целом характер погоды в октябре может быть схожим с прошлым годом (когда октябрь тоже был аномально сухим), но без резкого похолодания в третьей пятидневке.

