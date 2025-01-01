В пермской больнице родственников лежачих пациентов просят нанимать сиделок В медучреждении не хватает персонала Поделиться Твитнуть

В городской клинической больнице № 2 им. Граля (ГКБ № 2) просили родственников лежачих больных самостоятельно нанимать сиделок. Медсёстры больницы, по данным сайта perm.aif.ru, жаловались на нехватку персонала.

В минздраве Прикамья отметили, что решение нанимать сиделку или ухаживать за родственником самостоятельно, остаётся за пациентом.





«Родные вправе самостоятельно осуществлять уход за родственниками. Допуск в отделение оформляется пропуском за подписью заведующего отделением. Отказов в госпитализации при отсутствии отдельного человека для ухода за пациентом нет», — сообщили изданию в краевом ведомстве.





В минздраве также опровергли нехватку персонала в ГКБ № 2. По данным министерства, текущая численность штата позволяет больнице оказывать все необходимые лечебно-диагностические манипуляции. Кроме того, в медучреждении уход осуществляют санитарки, которые не приравниваются к сиделке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.