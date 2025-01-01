В пермской больнице родственников лежачих пациентов просят нанимать сиделок
В медучреждении не хватает персонала
Поделиться
Твитнуть
В городской клинической больнице № 2 им. Граля (ГКБ № 2) просили родственников лежачих больных самостоятельно нанимать сиделок. Медсёстры больницы, по данным сайта perm.aif.ru, жаловались на нехватку персонала.
В минздраве Прикамья отметили, что решение нанимать сиделку или ухаживать за родственником самостоятельно, остаётся за пациентом.
«Родные вправе самостоятельно осуществлять уход за родственниками. Допуск в отделение оформляется пропуском за подписью заведующего отделением. Отказов в госпитализации при отсутствии отдельного человека для ухода за пациентом нет», — сообщили изданию в краевом ведомстве.
В минздраве также опровергли нехватку персонала в ГКБ № 2. По данным министерства, текущая численность штата позволяет больнице оказывать все необходимые лечебно-диагностические манипуляции. Кроме того, в медучреждении уход осуществляют санитарки, которые не приравниваются к сиделке.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть