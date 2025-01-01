В Пермь доставлено 30 новых автобусов Часть машин уже приступила к работе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По нацпроекту «Инфраструктура» в Пермский край доставлены 30 новых автобусов. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, машины большого и малого класса пришли на замену транспорта, который уже отслужил пятилетние контракты в столице региона.

МУП «Пермгорэлектротранс» в дополнение к пришедшей ранее партии из восьми машин получило три автобуса марки «Волгабас» большого класса. Все они 1 октября начнут работать на маршруте №45 «Микрорайон Крохалева — Улица Мильчакова».

ООО «АААвто» получило 17 автобусов большого класса марки «Лиаз», которые с 1 октября будут обслуживать маршрут №55 «Планета — Микрорайон Архиерейка».

Кроме того, к работе уже приступили 10 автобусов малого класса «Газель Сити». С сентября они курсируют по маршрутам №66 «Светлогорская улица — Микрорайон Налимиха» и №79 «Микрорайон Новый Крым — Пермский педагогический колледж».

В пресс-службе краевого правительства отмечают, что все машины низкопольные и приспособлены для маломобильных групп пассажиров, в них установлены спутниковая навигация, видеонаблюдение, медиапанели, системы речевого и визуального информирования пассажиров. В автобусах предусмотрены кондиционеры, система контроля режима труда и отдыха водителя, а также система учёта пассажиропотока. Кроме того, все автомобили оформлены в стиле «Пермский транспорт» с логотипом нацпроекта «Инфраструктура».

«Эти автобусы — часть большой поставки по программе льготного лизинга. В начале следующего года новые машины также выйдут на маршруты в Березниках и Чайковском», — рассказал Дмитрий Махонин.

Добавим, что поставка остальных автобусов среднего, большого и особо большого класса ожидается в ноябре. Они должны будут выйти на линии с 1 декабря этого года и с 1 января 2026 года.

