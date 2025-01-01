В Северодонецк из Прикамья доставлен гуманитарный груз Часть помощи направлена учреждениям образования и культуры Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Из Прикамья в подшефный Северодонецк доставили гуманитарную помощь. Груз сопровождали руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия» Станислав Швецов и заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

Для учреждений образования передали методические материалы, игры, книги, учебную литературу, канцтовары, собранные в рамках акций «Учительская для учительской» и «Северодонецк. Пермский период».

Министерство культуры для коллег направили выставку про Прикамье, а ЦУР Пермского края — выставку плакатов конкурса современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время смыслов». Часть из этих материалов будет использована представителями Пермского края в учреждениях образования и культуры, которые приедут, чтобы поделиться своим опытом и знаниями с коллегами.

«Мы надеемся, что помощь будет полезна жителям Северодонецка в их повседневной жизни. Надеемся, что наши усилия принесут пользу детям и педагогам, вдохновят на новые достижения и сделают жизнь немного легче и комфортнее», — говорит Станислав Швецов.

В сборе и формировании гуманитарной помощи принимали участие местные и первичные отделения партии, реготделение «Молодой Гвардии Единой России», педагогические коллективы и учащиеся школ г Перми, рядовые жители Прикамья. Администрация Дзержинского района краевой столицы совместно с депутатом Пермской городской Думы Максимом Спиридоновым приобрели мольберты для организации художественных выставок.

«Мы уверены, что поддержка искусства является важной составляющей гармоничного развития детей и молодёжи в Северодонецке. Именно поэтому не было сомнения в необходимости оказания такой помощи. Надеемся, что наши усилия принесут пользу и станут вкладом в будущее наших ребят», — отметил депутат.

По народной программе «Единая Россия» оказывает значительную поддержку мирным жителям Северодонецка, обеспечивая их необходимыми ресурсами и содействуя улучшению условий жизни.

