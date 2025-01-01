За неделю жители Пермского края заплатили более 500 млн рублей имущественных налогов Рассылка уведомлений началась 18 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение недели с момента массовой рассылки налоговых уведомлений, которая началась 18 сентября, жители Прикамья заплатили свыше 500 млн руб. имущественных налогов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Пермскому краю.

В ведомстве напоминают, что в бюджет выплачиваются налоги на имущество — квартиры, дома, гаражи, — землю и транспорт. Кроме того, необходимо заплатить НДФЛ: не удержанный налоговыми агентами, по процентам по вкладам в российских банках, налог по прогрессивной ставке с базы сверх 5 млн руб., по выигрышам казино.

Добавим, что большая часть жителей получает уведомления в электронном виде: в личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах». Направленные по почте уведомления поступят в почтовые отделения по мере отправки почтовых контейнеров из Центра печати в Уфе.

Рассылку планируется завершить в октябре 2025 года. Заплатить имущественные налоги за 2024 год необходимо не позднее 1 декабря текущего года.

